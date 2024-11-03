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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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