Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 20:40 Muğla’da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere’den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan’da başlayan yangın da eklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d7406c36fe932d7030a47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı