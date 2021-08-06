Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor!

Muğla’da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere’den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan’da başlayan yangın da eklendi.

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