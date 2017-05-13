  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Mayıs 2017 13:45

Muğlada yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı:Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'da yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Video Galeri
Tur midibüsü faciası: 20 ölü
Tur midibüsü faciası: 20 ölü
Video Galeri
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Video Galeri
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Video Galeri
Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
Video Galeri
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Video Galeri
Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu
Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu