  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Güncelleme:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı
Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak''
Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun''
Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama
Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı
Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü
Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ?
Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı
Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!