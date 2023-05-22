Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:15 Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b6ae90c49013291424053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak'' Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun'' Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ? Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!