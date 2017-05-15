SON DAKİKA
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Mayıs 2017 08:45

Muğla'daki o feci kaza kamerada!

Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Video Galeri
Gözünü kuyuda açtı, ilk sözü bu oldu!
Gözünü kuyuda açtı, ilk sözü bu oldu!
Video Galeri
Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde bir anda!..
Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde bir anda!..
Video Galeri
Süs havuzuna düşen genç kurtarılamadı
Süs havuzuna düşen genç kurtarılamadı
Video Galeri
Şişlide sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Şişlide sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Video Galeri
24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Video Galeri
Sultangazide iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu : 1 ölü
Sultangazide iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu : 1 ölü