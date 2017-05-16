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  3. 16 Mayıs 2017 09:15

Muğlalı gençten 5 gündür haber alınamıyor

Muğla Dalamanlı 23 yaşındaki Hasan Kiraz, babasıyla tarlada çalışırken eve gideceğini söyledi, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kaybolan geçten 5 gündür haber alınamıyor.

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