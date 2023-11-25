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Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen hortum ilçeyi savaş alanına çevirdi. Dev hortum saniye saniye kameralara yansıdı.

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