Anasayfa Video Galeriler Gündem Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü Muğla'yı hortum vurdu! Bir ilçe savaş alanına döndü 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:00 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:00 Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen hortum ilçeyi savaş alanına çevirdi. Dev hortum saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561effa5ffe449f990471e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEVA Partisi'nde deprem! 800 kişi AK Parti'ye geçti Erdoğan'dan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi çıkışı İstanbul'da 25 Kasım alarmı: Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var Muğla'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü Kocaeli'de fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı İzmir'de hortum kabusu! O anlar kamerada Ekmek diye aldılar çöp çıktı! Ekmeğin içinden çıkan ''pes'' dedirtti Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı