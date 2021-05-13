Anasayfa Video Galeriler Gündem Muhabir canlı yayında ölümden döndü Muhabir canlı yayında ölümden döndü 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 15:56 İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin yaşadığı çok katlı binaları hedef alarak, direniş güçlerinin iradesini kırmaya çalıştığı yorumları yapılırken; Gazze'deki dehşet canlı yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d21ecc3c8bb41b81e3557" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman' Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladı NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar