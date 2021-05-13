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Muhabir canlı yayında ölümden döndü

İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin yaşadığı çok katlı binaları hedef alarak, direniş güçlerinin iradesini kırmaya çalıştığı yorumları yapılırken; Gazze'deki dehşet canlı yayına yansıdı.

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