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  3. 17 Mart 2020 10:55

Muhabir canlı yayında yere yığıldı!

Lübnan’da bir televizyon muhabiri, canlı yayın sırasında yüksek ateş nedeniyle bayıldı. Koronavirüs önlemi olarak maske takan muhabir bir anda yere yığılınca herkes şaşırdı.

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