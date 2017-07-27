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  3. 27 Temmuz 2017 22:08

Muhabirin dolu ile imtihanı !

İstanbul'da etkili olan dolu ve yağmur muhabire zor anlar yaşattı.

Video Galeri
Mega kent kabusu yaşadı
Mega kent kabusu yaşadı
Video Galeri
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Video Galeri
Kağıthanede yıldırım düşen fabrikada yangın çıktı
Kağıthanede yıldırım düşen fabrikada yangın çıktı
Video Galeri
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Video Galeri
Sefaköyde araçların içini su bastı
Sefaköyde araçların içini su bastı
Video Galeri
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
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