  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Kasım 2019 00:40

Muhafazakar sosyetenin şovlarına şimdi de hamilelik klibi eklendi

Son dönemde kamuoyunda oldukça büyük yer bulan muhafazakar sosyetenin, mevlid, kına, bekarlığa veda partilerine ait görüntülerine şimdi de "hamilelik klibi" eklendi.

Video Galeri
Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu
Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu
Video Galeri
Mucize Doktor'da Özge Özpirinçci sürprizi
Mucize Doktor'da Özge Özpirinçci sürprizi
Video Galeri
D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi
D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi
Video Galeri
Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
Video Galeri
Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM