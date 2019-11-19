  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Kasım 2019 22:05

Muhafazkar sosyetenin tepki çeken ismi sessizliğini bozdu

Şatafatlı mevlid ve lüks düğünleri sosyal medyada tartışma konusu olan Sağlık Bakanlığı eski Müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in eşi Büşra Nur Çalar'dan ilk açıklama geldi.

Video Galeri
D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi
D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi
Video Galeri
Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
Video Galeri
Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu: ''Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta!''
Ekrem İmamoğlu: ''Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta!''
Video Galeri
ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama
ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM