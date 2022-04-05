Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını açıkladığı basın toplantısı için ilginç bir yer tercih etti.

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