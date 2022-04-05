Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı 05 Nisan 2022 Salı Saat: 16:50 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tarım politikalarını açıkladığı basın toplantısı için ilginç bir yer tercih etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c4926611591132b37d163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Midyeci Ahmet'in eski eşinden olay video! ''Gerçek yüzünü görün'' deyip açıkladı İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı Haldun Dormen 94. yaşına 18 yaşındaymış gibi girdi İmamoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı