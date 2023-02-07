Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:05 Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Kahramanmaraş Trabzon Caddesindeyiz. En işlek caddede asker, polis, çorba, battaniye yok" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1dc11f038a763a9063c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı