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  4. Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!''

Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!''

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Kahramanmaraş Trabzon Caddesindeyiz. En işlek caddede asker, polis, çorba, battaniye yok" dedi.

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