Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 22:25 Muharrem ince, Deniz Baykal'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece kendisi ile tokalaşmasıyla ilgili çıkan haberler sonrasında bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ed31a62ce7d526846bcb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı 227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı Canlı yayında isyan eden sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu İşte madencilerin hayat kurtaran ''domuz damı, ayı bacağı, sarma'' yöntemleri 7.6'lık deprem böyle vurdu! Gökyüzünde korkunç manzara Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'a videolu mesaj gönderdi! Dikkat çeken sözler