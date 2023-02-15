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Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı

Muharrem ince, Deniz Baykal'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece kendisi ile tokalaşmasıyla ilgili çıkan haberler sonrasında bir açıklama yaptı.

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