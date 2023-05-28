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  4. Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum''

Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı. İnce oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Köyüme dinlenmeye gidiyorum" dedi.

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