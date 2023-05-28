Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum'' Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum'' 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 13:25 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı. İnce oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Köyüme dinlenmeye gidiyorum" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64732c1853d9915ca842b433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!'' Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı! Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var