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Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce, "40 sene solda durduk ’niye soldasın’ dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik ’niye sağdasın’ diyorlar" dedi.

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