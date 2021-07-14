Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar Muharrem İnce: Sağdan gidelim dedik 'niye sağdasın' diyorlar 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 18:55 Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce, "40 sene solda durduk ’niye soldasın’ dediler, bu sefer sağdan gidelim dedik ’niye sağdasın’ diyorlar" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ef0904cd875e1ecd5cb963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener ''kesin bilgi, yayalım'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayımız...'' Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler....