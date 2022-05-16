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  4. Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı

Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FOX TV canlı yayınında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini açıkladı.

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