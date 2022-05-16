Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 12:00 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FOX TV canlı yayınında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628212b2ea3f161c5634fba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı İstanbul'da kundakçı terörü! Otomobili kundaklayıp, yanmasını böyle bekledi! Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu