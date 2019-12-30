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  3. 30 Aralık 2019 23:50

Muharrem İnce'den "adaylık" açıklaması !

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olursa destekleyeceğini, aday olmazsa kendisinin aday olacağını söyledi.

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