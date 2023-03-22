  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Güncelleme:

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı
istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali
İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu
Erdoğan'ın adaylık başvurusuna damgasını vuran tepki: ''Geç bunları, geç!''
İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi
Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada!
Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!''
Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı