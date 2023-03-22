Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:35 Güncelleme: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:35 Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641a939707e7f14c7c6fbbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu Erdoğan'ın adaylık başvurusuna damgasını vuran tepki: ''Geç bunları, geç!'' İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı