Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641a939707e7f14c7c6fbbf3" allowfullscreen></iframe>