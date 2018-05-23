SON DAKİKA
EKONOMİ BAKANI'NDAN DÖVİZ AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2018 13:01

Muharrem İnce'den çok konuşulacak jest

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Ziraat Bankası TBMM Şubesi'ne giderek diğer cumhurbaşkanı adaylarının hesabına bağışta bulundu.

Bilgin Pro
Video Galeri
Erciyes 2018 tatbikatı başladı
Erciyes 2018 tatbikatı başladı
Video Galeri
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı test sürüşü havadan görüntülendi
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı test sürüşü havadan görüntülendi
Video Galeri
Genç çift ünlü fast-food restoranında sevişti
Genç çift ünlü fast-food restoranında sevişti
Video Galeri
Eteğine basıla manken iç çamaşırıyla kala kaldı !
Eteğine basıla manken iç çamaşırıyla kala kaldı !
Video Galeri
Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı
Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı
Video Galeri
Aday tanıtımı 24 Mayıs’ta
Aday tanıtımı 24 Mayıs’ta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM