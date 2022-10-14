Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 18:30 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6349808915b3b72c984b17c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı Korkunç olay! Bıçaklayıp yerlerde sürükledi: O anlar kamerada