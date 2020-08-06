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  3. 06 Ağustos 2020 17:30

Muharrem İnce'den Erdoğan'a dolar göndermesi

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, dolar kurundaki yükselişle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu gönderme yaptı.

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