Muharrem İnce'den ''ittifak'' açıklaması

Gökyüzünde gizemli cisim heyecanı... Pek çok ilden görüldü

Bir kadın cinayeti daha... Sokakta kovaladı, apartmanın girişinde katletti!

Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu

Bakan Özer açıkladı; öğretmenler için de ara tatil: ''Eğitimler online olacak''

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu

İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu