Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem İnce'den ''ittifak'' açıklaması Muharrem İnce'den ''ittifak'' açıklaması 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 19:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Seçime yakın bakacağız" açıklamasında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61855d697867816c3a2386d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür! Erdoğan, ''Hastaneden randevu alamıyoruz'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi Meclis üyesinin takkesini çıkartmasını istediği işçi: Takkemle daha yakışıklıyım Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu İstanbul'da 5 katlı binada patlama Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı