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Muharrem İnce'den ''ittifak'' açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Seçime yakın bakacağız" açıklamasında bulundu.

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