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  4. Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat

Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat

Habertürk Ankara Temsilcisi, gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunu ile uğraştığı tahmin edilen İHA muhabirine tokat attı.

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