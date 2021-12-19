Anasayfa Video Galeriler Gündem Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat 19 Aralık 2021 Pazar Saat: 21:11 Habertürk Ankara Temsilcisi, gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunu ile uğraştığı tahmin edilen İHA muhabirine tokat attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bf75be7072f9685a610b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo İstanbul'da şehir magandaları dehşet saçtı! O anlar kamerada Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu Mansur Yavaş'tan ''çıkar telefonunu'' göndermesi Aracına ''Çok acemiyim'' yazısı asmıştı; kaza yaptı Ali Babacan'dan asgari ücret yorumu: Bir kaç ay sonra... Esenyurt'ta terlik ve kova çalan kadın kameralara yansıdı İstanbul'da facia ucuz atlatıldı