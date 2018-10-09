Mühimmat deposunda patlama: 10 bin kişi tahliye dildi
09 Ekim 2018 10:41
Mühimmat deposunda patlama: 10 bin kişi tahliye dildi
Ukrayna’nın Çernigov bölgesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Yetkililer, bölgedeki yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna’nın Kuzeyindeki Çernigov bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldiği duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan duyuruda, “Yerel saatle 03.30’da...