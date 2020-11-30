  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Kasım 2020 12:05

Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'tan bu yana corona virüs tedavisi görüyordu. Sağlık durumu iyiye giden Böcek'in, birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

Video Galeri
Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında dikkat çeken ifade
Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında dikkat çeken ifade
Video Galeri
Demet Akbağ ekranlara ''Akrep'' ile dönüyor
Demet Akbağ ekranlara ''Akrep'' ile dönüyor
Video Galeri
Bakan koca video ile paylaştı: ''Çok pişman olabiliriz!''
Bakan koca video ile paylaştı: ''Çok pişman olabiliriz!''
Video Galeri
İBB, evsizleri otele yerleştirdi
İBB, evsizleri otele yerleştirdi
Video Galeri
Fatih Altayıl canlı yayında çılgına döndü: A be beyinsiz!
Fatih Altayıl canlı yayında çılgına döndü: A be beyinsiz!
Video Galeri
Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü
Formula 1'de korkunç kaza! Aracı ikiye bölündü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM