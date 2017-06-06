  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2017 14:15

Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi’nde yaşanan köpek ölümleri sonrasında Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, köpekleri yiyen hayvanı bulmak için geceleri tek başına nöbet tutuyor.

Video Galeri
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Video Galeri
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Video Galeri
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı
Video Galeri
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Video Galeri
Polisten gizli kamera operasyonu
Polisten gizli kamera operasyonu
Video Galeri
Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon