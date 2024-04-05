Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti

Sağlık Bakanına şiir yazan çoban muhtarlığı kaybedince bir video çekerek kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem etti.

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