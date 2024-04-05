Anasayfa Video Galeriler Gündem Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 17:15 Güncelleme: 05 Nisan 2024 Cuma 17:15 Sağlık Bakanına şiir yazan çoban muhtarlığı kaybedince bir video çekerek kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6610079cfb94b4deae0578a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu Çıplak görüntülü şantajla tehdit edilen yalancı tanık her şeyi itiraf etti Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! İstanbul'da yine trafik magandası şiddeti kamerada Kiraya yüzde 25 zam zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü Mersin'de esrarengiz olay: Anne ve oğlu evde, baba arabada yanarak öldü Müşteri gibi geldi, zeytin bidonunu alarak gözden kayboldu