Anasayfa Video Galeriler Gündem Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:51 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 17:51 Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c20a82c6cd136c6e04cab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL