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  4. Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza

Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarının, bayram namazına gelemeyenlere yaptığı “sulu şaka” görenleri kahkahaya boğdu.

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