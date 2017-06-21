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  3. 21 Haziran 2017 18:15

Muhtardan örnek davranış

Bursa’nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, Ramazan ayında muhtaç ve yoksul ailelerin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

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