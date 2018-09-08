Muhterem Nur: Filmde Müslüm’ün burnunu büyük yapmışlar
08 Eylül 2018 11:05
Muhterem Nur: Filmde Müslüm’ün burnunu büyük yapmışlar
Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, usta sanatçının hayatını anlatan “Müslüm” filmini çok beğendiğini belirterek, “Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı” dedi. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı, bir dönem Türk sinemasının ve sahnelerin yıldızı olan sanatçı Muhterem Nur, Büyükçekmece Belediyesi 2’nci...