  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Eylül 2018 11:05

Muhterem Nur: Filmde Müslüm’ün burnunu büyük yapmışlar

Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, usta sanatçının hayatını anlatan “Müslüm” filmini çok beğendiğini belirterek, “Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı” dedi. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı, bir dönem Türk sinemasının ve sahnelerin yıldızı olan sanatçı Muhterem Nur, Büyükçekmece Belediyesi 2’nci...

Bilgin Pro
Video Galeri
1915 Çanakkale Köprüsü buradan yükselecek
1915 Çanakkale Köprüsü buradan yükselecek
Video Galeri
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı
Video Galeri
Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist daha !
Kuzey Irak’a hava harekatı: 3 terörist daha !
Video Galeri
Şimşeklerin dansı büyüledi
Şimşeklerin dansı büyüledi
Video Galeri
Onbinlerce masum insanın öldürülmesine...
"Onbinlerce masum insanın öldürülmesine..."
Video Galeri
Rafet El Roman memleketinde Roman havası oynadı
Rafet El Roman memleketinde Roman havası oynadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM