Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi
28 Nisan 2019 16:00
Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi
1897’li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, turizm merkezi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı. Doğu Anadolu’nun en uzun zipline hattı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kısa bir süre önce hizmete açılan...