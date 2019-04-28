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  3. 28 Nisan 2019 16:00

Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

1897’li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, turizm merkezi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı. Doğu Anadolu’nun en uzun zipline hattı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kısa bir süre önce hizmete açılan...

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Şanlıurfa’da tek teker şovu yürekleri ağza getirdi
Şanlıurfa’da tek teker şovu yürekleri ağza getirdi
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Galeriyi silahla böyle taradı
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Ispanak fiyatlarında düşüş yaşandı
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Tezgahlarda yasak bolluğu
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