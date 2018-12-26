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  3. 26 Aralık 2018 10:38

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert yanıt

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert bir mesaj gönderdi.

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