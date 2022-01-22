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  4. Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi

Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi

Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi

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