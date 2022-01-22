Anasayfa Video Galeriler Gündem Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 13:21 Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ebdab0bde91720e94a4b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki Rezalet! Çocukları annelerinin sevgilisiyle cinsel ilişkisini böyle izledi 81 ilde dev uygulama: 49 gözaltı! Koronavirüs aşısının vücuda etkisi ilk kez görüntülendi CHP, 10 maddelik enflasyon reçetesini açıkladı Sokak ortasında dehşet! Suriyelilere kurşun yağmuru! Yanmayan Kuran-ı Kerim'leri özenle saklıyorlar