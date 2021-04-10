Anasayfa Video Galeriler Gündem Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:25 Usta oyuncu Müjde Ar'ın yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Mehtap Ar, 64 yaşında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071b5722d01f57fa3091dfb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı