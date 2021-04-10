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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Usta oyuncu Müjde Ar'ın yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Mehtap Ar, 64 yaşında hayatını kaybetti.

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