Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu

Müjde Uzman ile YouTuber Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a elini öptürdükten sonra yanaklarından ve alnından öptü.

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