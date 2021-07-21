Anasayfa Video Galeriler Gündem Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 09:30 Müjde Uzman ile YouTuber Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a elini öptürdükten sonra yanaklarından ve alnından öptü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7bf01883d992e5f7444d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız