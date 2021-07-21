  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu olay oldu

Müjde Uzman ile YouTuber Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a elini öptürdükten sonra yanaklarından ve alnından öptü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Alişan'ın kardeşi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Çin'de sel: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Fabrikada patlama! Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı
Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü!
Metroda korku dolu anlar! Boyunlarına kadar suyun altında kaldılar
AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince...
Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması
Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız