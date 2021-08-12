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  4. Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi

Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi

Özellikle Afganistan'dan gelen mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İran-Van sınır hattında, duvar örülen bölgede incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, kaçak geçişlerin önüne geçilebilmek için hem karadan hem de gölden çalışmaların devam ettiğini...

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