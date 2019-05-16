Mültecileri taşıyan kamyon devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16 Mayıs 2019 22:55
Mültecileri taşıyan kamyon devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van’ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi. Kaza sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Kaza, Tuşba ilçesi Ağartı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mültecileri taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2...