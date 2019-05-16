  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2019 22:55

Mültecileri taşıyan kamyon devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van’ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi. Kaza sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Kaza, Tuşba ilçesi Ağartı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mültecileri taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2...

Video Galeri
Ünlü sunucudan Şule Çet tepkisi !
Ünlü sunucudan Şule Çet tepkisi !
Video Galeri
Damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı
Damperi açılan kamyon üst geçitte asılı kaldı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Ajax şampiyonluğunu 100 bin kişiyle kutladı
Ajax şampiyonluğunu 100 bin kişiyle kutladı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM