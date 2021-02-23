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KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ZOR SORULAR - CANLI
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  3. 23 Şubat 2021 12:40

Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada

ABD’nin Florida açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

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