"Mümbiç ve Fırat’ın doğusunu sizler temizleyeceksiniz”
08 Mayıs 2019 22:20
"Mümbiç ve Fırat’ın doğusunu sizler temizleyeceksiniz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine hitap ederek, “İnşallah en yakın zamanda Mümbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz” dedi. Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak...