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  4. Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

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Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epödemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

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