Anasayfa Video Galeriler Gündem Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:35 Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646894593feb0d43f47887b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız'' Korkunç cinayet yıllar sonra çözüldü! Tetikçi bile tutmuş! 2 adet yerli SİHA AKSUNGUR TSK'ya teslim edildi Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı Biden'ın zor anları kamerada Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu