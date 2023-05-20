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  4. Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

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Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı.

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