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  4. Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi''

Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi''

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Lozan'daki gizli madde tartışmaları konusunda BTP'yi eleştiren yazar Murat Bardakçı'ya çok sert tepki gösterdi.

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