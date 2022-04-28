Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 16:05 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Lozan'daki gizli madde tartışmaları konusunda BTP'yi eleştiren yazar Murat Bardakçı'ya çok sert tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626a9119d99eb711a31ac263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon Emeklilere zamsız 1.100 TL verilirken, Suriyelilere verilen 2.000 TL isyan ettirdi Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu! Marmara'ya geri dönen müsilaj kabusu için bir korkutan uyarı daha ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale