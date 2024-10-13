Murat Boz sahnede saldırıya uğradı

Diyarbakır'da sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz, sahnede şarkılarını seslendirirken yüzüne isabet eden bir çakmakla hayatının şokunu yaşadı. Sadece birkaç saniyede yaşadığı şoku atlatan Murat Boz şarkısına devam etti.

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