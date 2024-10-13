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Murat Boz sahnede saldırıya uğradı

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Diyarbakır'da sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz, sahnede şarkılarını seslendirirken yüzüne isabet eden bir çakmakla hayatının şokunu yaşadı. Sadece birkaç saniyede yaşadığı şoku atlatan Murat Boz şarkısına devam etti.

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