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  3. 10 Mart 2020 12:25

Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün Hadise planı !

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeleri Murat Boz ve Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından paylaştıkları videoda Hadise'yi ifşa planı yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

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