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  4. Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler

Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserde terini sildiği kirli havlu için genç kızların verdiği mücadele "pes" dedirtti.

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