Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 00:35 Yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserde terini sildiği kirli havlu için genç kızların verdiği mücadele "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269b71a3d11932afe4296b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi