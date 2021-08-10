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  4. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı

Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla sarmaş dolaş yakalandı.

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