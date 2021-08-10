Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 13:55 Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla sarmaş dolaş yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61125b1d02e4760eb224d2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !'' İstanbul'da taksiciler ve müşteriler arasında yeni tartışma İskenderun Körfezi’nde yük gemisinde yangın İmamoğlu'ndan ders gibi sözler: ''Bize oy versin, vermesin 16 milyon için yapıyoruz'' Halı saha karıştı! Tekme, tokat ve yumruklu kavga Merapi Yanardağı yeniden harekete geçti Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: ''Yeni önlemler almak zorundayız'' Taksim Meydanı'nda korkulu anlar