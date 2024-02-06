Anasayfa Video Galeriler Gündem Murat Kurum depremzedelere buluştu: Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz Murat Kurum depremzedelere buluştu: Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz 06 Şubat 2024 Salı Saat: 16:01 AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 6 Şubat depreminin yol dönümünde depremzedelerle buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c22d91023e63cbd2082983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler! İstanbul trafiğinde yine eli silahlı maganda dehşeti Biden’dan yeni bir gaf daha Gökhan Zan Hatay'da bağıra bağıra isyan etti Olası Marmara depremi için İstanbul'da yeni alarm: ''7 bini aktif!'' Şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı Van’da bir evin üzerine çığ düştü Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı kamerada